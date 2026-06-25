В Австралии при загадочных обстоятельствах погиб известный фокусник

Известный австралийский иллюзионист Дэниел Хидден бесследно пропал при необычных обстоятельствах. Эту информацию опубликовало издание The Sun.
Вечером 14 июня 26-летний артист подсоединил к своему автомобилю жилой прицеп и отправился на отдых в природу, в штат Квинсленд. Его мобильный телефон перестал отвечать ранним утром того же дня. В скором времени родственники Хиддена обратились в полицию с заявлением о пропаже. Машину и кемпер фокусника обнаружили спустя двое суток на трассе.
Утром 24 июня, в рамках масштабной поисковой работы, тело Хиддена было найдено на территории национального парка Маунт-Кугал. Брат артиста отметил, что тот часто уезжал отдыхать на природу в одиночку, но всегда поддерживал связь с семьей. Именно поэтому близкие так быстро заволновались, когда его телефон отключился. Полицейские не обнародовали детали расследования, однако заявили, что считают обстоятельства исчезновения Хиддена вызывающими подозрения.
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