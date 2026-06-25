В Австралии при загадочных обстоятельствах погиб известный фокусник

Утром 24 июня, в рамках масштабной поисковой работы, тело Хиддена было найдено на территории национального парка Маунт-Кугал. Брат артиста отметил, что тот часто уезжал отдыхать на природу в одиночку, но всегда поддерживал связь с семьей. Именно поэтому близкие так быстро заволновались, когда его телефон отключился. Полицейские не обнародовали детали расследования, однако заявили, что считают обстоятельства исчезновения Хиддена вызывающими подозрения.