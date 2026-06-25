Площадь лесных пожаров в российском регионе увеличилась в 1,7 раза за сутки

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа заявил, что общая площадь 12 лесных пожаров в регионе увеличилась до 586,9 га, увеличившись в 1,7 раза за сутки.
Угрозы населенным пунктам нет, сказали в ведомстве.
К тушению привлечены почти 200 специалистов, а также авиатехника, которая используется для доставки лесных пожарных к местам тушения.
К утру удалось локализовать половину из 12 лесных пожаров.
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