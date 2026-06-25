Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь лесных пожаров в российском регионе увеличилась в 1,7 раза за сутки

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа заявил, что общая площадь 12 лесных пожаров в регионе увеличилась до 586,9 га, увеличившись в 1,7 раза за сутки.

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа заявил, что общая площадь 12 лесных пожаров в регионе увеличилась до 586,9 га, увеличившись в 1,7 раза за сутки.

Угрозы населенным пунктам нет, сказали в ведомстве.

К тушению привлечены почти 200 специалистов, а также авиатехника, которая используется для доставки лесных пожарных к местам тушения.

К утру удалось локализовать половину из 12 лесных пожаров.

Читайте материал «Синоптик Леус рассказал, какой погоды ожидать в Москве 25 июня».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.