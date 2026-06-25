Электричка насмерть сбила подростка

«Сегодня около 8 часов утра на перегоне между станциями Карбышево-1 и Пламя Западно-Сибирской железной дороги пригородным электропоездом смертельно травмирован несовершеннолетний (2009 г. р.)», — говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
Сотрудники Омской транспортной прокуратуры организовали ряд надзорных мероприятий, уточнили в пресс-службе.
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