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Электричка насмерть сбила подростка

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. Подросток погиб на железнодорожном перегоне между станциями Карбышево-1 и Пламя в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня около 8 часов утра на перегоне между станциями Карбышево-1 и Пламя Западно-Сибирской железной дороги пригородным электропоездом смертельно травмирован несовершеннолетний (2009 г. р.)», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Сотрудники Омской транспортной прокуратуры организовали ряд надзорных мероприятий, уточнили в пресс-службе.

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