В Башкирии выяснили, почему погибла маляр-штукатур, упав с вышки-туры

Позвонили мастеру, попросили привезти трёхъярусную лестницу и удлинитель для валиков. Не желая терять время, бригадир предложила разнорабочему проложить над козырьком настил, прикрепив его одним концом к третьей секции (той самой, частично снятой), а другой уложить на трубы вдоль стены. Коллега на это не согласился, сказав, что лучше дождаться мастера с лестницей, а пока продолжить работы на прямом участке стены, передвинув вышку-туру. Разнорабочий направился к другим малярам, чтобы выяснить, не будут ли они им мешать, когда за спиной услышал скрежет металла.