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Мощнейшее землетрясение в Венесуэле унесло жизни 32 человек, ещё 700 ранены

В результате мощного землетрясения в Венесуэле погибли как минимум 32 человека, ещё около 700 получили травмы. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.

Источник: Life.ru

В штате Ла-Гуайра, недалеко от столицы, обрушились десятки домов. В аппарате президента назвали случившееся трагедией.

Землетрясение случилось вечером в среду. Сначала был толчок магнитудой 7,2, а через 40 секунд — второй, магнитудой 7,5. Эпицентры находились в штате Яракуй, примерно в 10 километрах друг от друга. В стране введён режим ЧС.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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