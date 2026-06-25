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В реке под Челябинском в пяти метрах от берега нашли тело мужчины

В Сосновском округе произошла очередная трагедия на воде. В посёлке Есаульский на реке Зюзелга погиб мужчина. Его тело обнаружили спасатели, прибывшие на место происшествия. О происшествии сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области в четверг, 25 июня.

Источник: МЧС РФ

Для проведения поисковых работ на место выезжали водолазы специализированной пожарно-спасательной части. Тело погибшего нашли на глубине около двух метров, примерно в пяти метрах от берега.

Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

По данным МЧС, это уже 11-й случай гибели человека на водоёмах Челябинской области с начала купального сезона. Спасатели вновь напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды.

На днях ночной заплыв в карьере в Челябинской области закончился гибелью 30-летнего мужчины.

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