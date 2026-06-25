В реке под Челябинском в пяти метрах от берега нашли тело мужчины

Для проведения поисковых работ на место выезжали водолазы специализированной пожарно-спасательной части. Тело погибшего нашли на глубине около двух метров, примерно в пяти метрах от берега.
Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
По данным МЧС, это уже 11-й случай гибели человека на водоёмах Челябинской области с начала купального сезона. Спасатели вновь напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды.
На днях ночной заплыв в карьере в Челябинской области закончился гибелью 30-летнего мужчины.