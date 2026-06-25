Последнего фигуранта дела о взятках в Ростехнадзоре осудили в Нижнем

Маркин признал лишь 3 из 10 инкриминируемых эпизодов, защита настаивала на отсутствии состава преступления по ст. 290 УК РФ. Гособвинитель просил 13 лет колонии и штраф 40 млн рублей, но суд назначил Маркину 8 лет и 2 месяца колонии строгого режима и запретил работать в госучреждениях 5 лет.