Последнего фигуранта дела о взятках в Ростехнадзоре осудили в Нижнем

Нижегородский районный суд 24 июня вынес приговор Николаю Маркину — бывшему начальнику отдела Волжско‑Окского управления Ростехнадзора. Он стал последним фигурантом дела о взятках за аттестацию в сфере промбезопасности. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
В 2021—2022 годах группа во главе с Денисом Шакировым собрала более 15,3 млн рублей от ряда учебных центров и предприятий. За плату экзаменуемым помогали сдавать тесты (в том числе разрешали пользоваться интернетом), стоимость «услуги» составляла 2−6,5 тыс. рублей за человека. Шакиров забирал 75% выручки, остальное делили остальные участники: Сергей Кульков, Николай Маркин и Сергей Девяткин.
Маркин признал лишь 3 из 10 инкриминируемых эпизодов, защита настаивала на отсутствии состава преступления по ст. 290 УК РФ. Гособвинитель просил 13 лет колонии и штраф 40 млн рублей, но суд назначил Маркину 8 лет и 2 месяца колонии строгого режима и запретил работать в госучреждениях 5 лет.
Сергей Кульков получил 7 лет колонии и штраф 25 млн рублей, Сергей Девяткин — 3 года. Денис Шакиров находится на СВО.
Ранее экс-директору «Дома народного единства» продлили арест до 26 августа.