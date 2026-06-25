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В Башкирии осудили начальников полиции за мошенничество на 2,5 млн рублей

УФСБ выявила и пресекла преступную деятельность трех руководителей полиции Октябрьского и Белебея, которые совершили мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщили в УФСБ России по РБ.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В декабре 2022 года руководящий состав районного МВД, а также адвокат коллегии адвокатов разработали преступную схему получения 2,5 миллионов рублей от жителя Октябрьского, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту незаконной реализации алкоголя организованной группой в особо крупном размере.

Они обещали прекратить уголовное преследование мужчины либо переквалифицировать на менее тяжкий состав преступления. Используя адвоката в качестве посредника, преступники получили требуемые денежные средства от местного жителя и распорядились по своему усмотрению.

Потерпевший обратился с заявлением в органы безопасности. В результате 48-летний начальник отдела МВД России по Октябрьскому был признан виновным в мошенничестве и получил 6 лет тюрьмы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей, а 44-летний руководитель межрайонного отдела полиции — 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Оба осужденных лишены полицейских званий (полковник и подполковник) и права занимать руководящие должности в правоохранительных органах на 5 лет.

Ранее их посредник получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционным определением Верховного суда РБ начальник отдела по экономическим преступлениям ОМВД России по Октябрьскому получил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.