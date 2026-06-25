В Башкирии осудили начальников полиции за мошенничество на 2,5 млн рублей

Потерпевший обратился с заявлением в органы безопасности. В результате 48-летний начальник отдела МВД России по Октябрьскому был признан виновным в мошенничестве и получил 6 лет тюрьмы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей, а 44-летний руководитель межрайонного отдела полиции — 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей.