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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 218 тысяч га

В ликвидации возгораний задействованы 2115 человек.

Источник: Комсомольская правда

На утро 25 июня в лесах Красноярского края действует 121 пожар на площади 218,1 тысячи га — наибольшее количество возгораний зафиксировали в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Богучанском и Кежемском округах. Почти все — в труднодоступной местности.

На севере по-прежнему сохраняется жаркая погода, сильный ветер и высокая грозовая активность.

Сейчас борьбу с огнем ведут 2115 человек: сотрудники авиационной и наземной служб краевого Лесопожарного центра, межрегиональные силы федеральной Авиалесоохраны, а также команды из других регионов. Помощь специалистам оказывают лесопользователи.

В региональном Лесопожарном центре уточнили, что обстановка остается сложной, но контролируемой. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

За минувшие сутки специалисты ликвидировали шесть пожаров. Большинство очагов возгораний возникло из-за гроз.