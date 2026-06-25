Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 218 тысяч га

На утро 25 июня в лесах Красноярского края действует 121 пожар на площади 218,1 тысячи га — наибольшее количество возгораний зафиксировали в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Богучанском и Кежемском округах. Почти все — в труднодоступной местности.