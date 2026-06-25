Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 218 тысяч га

На утро 25 июня в лесах Красноярского края действует 121 пожар на площади 218,1 тысячи га — наибольшее количество возгораний зафиксировали в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Богучанском и Кежемском округах. Почти все — в труднодоступной местности.
На севере по-прежнему сохраняется жаркая погода, сильный ветер и высокая грозовая активность.
Сейчас борьбу с огнем ведут 2115 человек: сотрудники авиационной и наземной служб краевого Лесопожарного центра, межрегиональные силы федеральной Авиалесоохраны, а также команды из других регионов. Помощь специалистам оказывают лесопользователи.
В региональном Лесопожарном центре уточнили, что обстановка остается сложной, но контролируемой. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
За минувшие сутки специалисты ликвидировали шесть пожаров. Большинство очагов возгораний возникло из-за гроз.