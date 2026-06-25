Жительница Красноярска продала авто и золото под давлением аферистов

В Красноярске случай телефонного мошенничества обернулся для жертвы потерей двух миллионов рублей. 25 июня в МВД по Красноярскому краю рассказали, на какую удочку попалась жертва аферистов.
В полицию с заявлением обратилась 54-летняя жительница города: за три дня она перевела аферистам более двух миллионов рублей. Все началось с безобидного голосования в домовом чате. Женщина перешла по ссылке, проголосовала и отправила в общую группу код, который пришел в СМС. После этого ей позвонили незнакомцы, представились специалистами и сообщили пугающую новость: якобы, аккаунт на Госуслугах взломан, и для спасения денег нужно срочно перевести их на безопасные счета.
В панике жертва отдала все наличные, которые были у нее дома. Но этого обманщикам показалось мало: они предложили быстро продать автомобиль и даже нашли покупателей. Хозяйка транспорта согласилась и позже перевела вырученные деньги на счета мошеннков. На третий день ее спросили, есть ли еще ценности. Она призналась, что в доме лежат 17 золотых украшений. Под давлением владелица отнесла их в ломбард, выручила 499 тысяч рублей, и эту сумму тоже отдала аферистам.
Лишь на четвертый день женщина поняла, что ее обманули. Полицейские успели изъять заложенное золото и вернуть его обманутой женщине. Удастся ли вернуть деньги и авто — большой вопрос.
Было заведено уголовное дело. Сейчас мошенников ищут. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
Полицейские напомнили, что нужно завершать телефонный разговор, как только речь заходит о сбережениях. Никто не имеет права требовать, чтобы вы куда-либо переводили свои деньги. Никаких «безопасных счетов» не существует.