Жительница Красноярска продала авто и золото под давлением аферистов

В панике жертва отдала все наличные, которые были у нее дома. Но этого обманщикам показалось мало: они предложили быстро продать автомобиль и даже нашли покупателей. Хозяйка транспорта согласилась и позже перевела вырученные деньги на счета мошеннков. На третий день ее спросили, есть ли еще ценности. Она призналась, что в доме лежат 17 золотых украшений. Под давлением владелица отнесла их в ломбард, выручила 499 тысяч рублей, и эту сумму тоже отдала аферистам.