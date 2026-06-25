США и Сальвадор направят спасателей и медиков в Венесуэлу после землетрясений

В стране продолжаются спасательные работы и оценка ущерба. Знемлетрясений было два. Сначала был толчок магнитудой 7,2, а через 40 секунд — второй, магнитудой 7,5. Эпицентры находились в штате Яракуй, примерно в 10 километрах друг от друга. В стране введён режим ЧС. Главный аэропорт Венесуэлы закрыли.