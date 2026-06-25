США и Сальвадор направят спасателей и медиков в Венесуэлу после землетрясений

По данным New York Times, Вашингтон координирует действия с партнёрами и задействовал подразделения по реагированию на стихийные бедствия.
«Госдеп уже мобилизовал группу по оказанию помощи в случае стихийных бедствий», — заявил чиновник.
О готовности оказать поддержку также сообщил президент Сальвадора Наиб Букеле. По его словам, страна направит около 300 спасателей и парамедиков с оборудованием и медикаментами. Власти Венесуэлы подтвердили, что после землетрясений международную поддержку предложили ряд стран и организаций, включая ООН.
В стране продолжаются спасательные работы и оценка ущерба. Знемлетрясений было два. Сначала был толчок магнитудой 7,2, а через 40 секунд — второй, магнитудой 7,5. Эпицентры находились в штате Яракуй, примерно в 10 километрах друг от друга. В стране введён режим ЧС. Главный аэропорт Венесуэлы закрыли.
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