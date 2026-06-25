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Житель Башкирии изобрел толстовки с видеонаблюдением

За это ему в Белебее вынесли приговор.

Источник: Башинформ

Белебеевский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, в мае 2024 года мужчина изготовил два комплекта специальных технических средств для негласного получения информации — толстовки с замаскированными в них устройствами для удаленного видеонаблюдения.

Договорившись со своим знакомым об их реализации за 75 тыс. рублей за единицу товара, он продал их лицам, которые в дальнейшем использовали для сдачи теоретического экзамена при получении права на управление машинами.

Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 90 тыс. рублей, сотовые телефоны и специальные технические средства конфисковали в доход государства. Троим его соучастникам ранее уже вынесли обвинительные приговоры.

Ранее в Башкирии погоня за BMW закончилась гибелью молодого парня и подростка.