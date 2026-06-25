Житель Башкирии изобрел толстовки с видеонаблюдением

Белебеевский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, в мае 2024 года мужчина изготовил два комплекта специальных технических средств для негласного получения информации — толстовки с замаскированными в них устройствами для удаленного видеонаблюдения.