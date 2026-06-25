Астраханец получил 7 суток ареста за метание сдачи в продавщицу из-за мороженого

По словам продавщицы, посетитель громко матерился и вёл себя агрессивно. На него составили протокол по статье о мелком хулиганстве. В суде мужчина признал вину. Судья учёл, что ранее он уже привлекался к ответственности, и назначил семь суток ареста. Что именно стало причиной скандала, в документах не уточняется.