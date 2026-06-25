Мусоровоз перевернулся на КАД в Петербурге утром 25 июня

На Кольцевой автодороге (КАД) перевернулся мусоровоз. ДТП случилось рядом с развязкой с Мурманским шоссе. Автомобиль заблокировал одну полосу движения, а контейнер с отходами создал дополнительные сложности для проезда других машин. Об этом сообщил телеграм-канал «Мегаполис».