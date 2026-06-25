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Мусоровоз перевернулся на КАД в Петербурге утром 25 июня

Из-за аварии на дороге образовалась внушительная пробка.

Источник: https://t.me/Megapolisonline

На Кольцевой автодороге (КАД) перевернулся мусоровоз. ДТП случилось рядом с развязкой с Мурманским шоссе. Автомобиль заблокировал одну полосу движения, а контейнер с отходами создал дополнительные сложности для проезда других машин. Об этом сообщил телеграм-канал «Мегаполис».

Как стало известно из сервиса «Яндекс. Карты», из-за аварии на дороге образовалась внушительная пробка. Водители вынуждены стоять в заторах.

— Большегрузам не стоит пытаться ехать, — рассказали очевидцы в соцсетях.

Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты и следить за обновлениями дорожной ситуации.

Напомним, ранее лазурный автобус влетел в столб у станции метро «Проспект Ветеранов». Одним ДТП не обошлось — бетонный столб не устоял и рухнул на стоящий рядом автобус. По предварительной информации, никто не пострадал.