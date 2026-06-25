«Это политический заказ»: Ульянов заявил о своей позиции в суде Волгограда

В Волгограде прошло первое заседание по делу блогера и общественника Алексея Ульянова, которого обвиняют в крупном вымогательстве. По версии следствия, в одном из эпизодов фигурирует сумма 6 млн рублей. Подсудимый участвовал в заседании по видеоконференц-связи из ЛИУ-15.
Процесс состоялся 24 июня 2026 года в Центральном районном суде Волгограда. Ульянов рассказал, что недавно перенес операцию, заявил о проблемах со здоровьем и сообщил, что похудел со 235 до 136 кг. Также он попросил суд разрешить отказаться от двух адвокатов и дать время на поиск новых защитников.
«Это политический заказ. Просто где-то кому-то перешел дорогу тем, что писал справедливо о ситуациях в городе», — сказал Алексей Ульянов. Он заявил, что не признает вину и считает обвинения необоснованными.
По версии следствия, он требовал деньги за отказ от публикации порочащей информации. В некоторых эпизодах, как считают следователи, могли участвовать другие лица.
Следующее заседание по делу назначено на 2 июля 2026 года. Потерпевшим по делу проходит владелец ООО «Торговый дом “Зерно Заволжья”» Рашид Карсаков. Его представитель присутствовал в суде, но от комментариев отказался, — пишет v1.ru.
Ранее сообщалось, что волгоградского блогера Алексея Ульянова отдали под суд.