«Это политический заказ»: Ульянов заявил о своей позиции в суде Волгограда

Процесс состоялся 24 июня 2026 года в Центральном районном суде Волгограда. Ульянов рассказал, что недавно перенес операцию, заявил о проблемах со здоровьем и сообщил, что похудел со 235 до 136 кг. Также он попросил суд разрешить отказаться от двух адвокатов и дать время на поиск новых защитников.