Стало известно, как Усольцевы могли заблудиться на Кутурчинском Белогорье

Прошло почти девять месяцев с того момента, как на Кутурчинском Белогорье таинственно исчезли супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь. Несмотря на возобновляемые поиски, никаких зацепок, проливающих свет на судьбу семьи, найдено не было. Пытаясь разгадать эту загадку, журналисты «АиФ» решили пройти по предполагаемому маршруту исчезновения, чтобы выяснить, насколько легко можно заблудиться в этих местах.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что маршрут к скале Мальвинка, куда, по последней версии следствия, направлялась семья Усольцевых, является простым и не предполагает возможности заблудиться. Однако журналистское расследование показало, что это не совсем так. Корреспонденты aif.ru Анна Соколова и krsk.aif.ru Татьяна Бахтигозина с сопровождающем красноярцем Сергеем Кузнецовым, отправляясь по стопам Усольцевых, сами столкнулись с трудностями, которые могли привести к трагедии. С ними увязался местный пес Жорик.
Начинающийся как пологий и хорошо маркированный путь, он постепенно сужается, превращаясь в сложную тропу среди камней. Встречаются природные укрытия и расщелины, где семья могла бы найти убежище от непогоды.
На пути встречается «камень желаний», упомянутый в блоге Ирины Усольцевой. Местные жители считают его лишь «заманухой для туристов», однако, по мнению журналистов, семья могла вполне дойти до этого места. Вообще подобных камней тут несколько, какой тот самый не очень понятно. Неожиданный хруст веток и внезапный побег местной собаки Жорика в лес вызывают тревогу, напоминая о возможном присутствии диких животных, включая медведей, которые, по словам местных, активно присутствуют в этих местах.
По мере продвижения, журналисты сталкиваются с неустойчивой мобильной связью. Попытка позвонить по номеру 112 не увенчалась успехом. В какой-то момент Татьяна и Анна пошли вперед и потеряли из вида Сергея.
«Идем строго по меткам», — говорит одна из журналисток. Пытаясь вернуться на скалу Мальвинка, журналисты попадают к другой туристической стоянке, обойдя скалу. Теперь уже они осознают, что заблудились. Сложность передвижения по камням, внезапно начавшийся дождь и запотевшие очки Ани усугубляют ситуацию.
Через полтора часа блужданий, когда надежда на самостоятельный выход почти иссякла, журналисты слышат звук техники. Их находят мужчины на мотоциклах, которые, узнав о пропаже, смогли быстро высоко подняться на своих специализированных мотоциклах.
Оказалось, что спутник журналистов, Сергей, потерял их из виду очень быстро. Он, обеспокоенный, вернулся на базу, откуда быстро организовалась помощь. «Место все-таки заколдованное. Вот вы идете — и вот вас нет», — поделился переживаниями Сергей.
Журналистское расследование наглядно показало, что даже на, казалось бы, простых маршрутах Кутурчинского Белогорья можно легко потеряться. Неожиданные погодные условия, сложный рельеф, отсутствие надежной связи и, возможно, фактор человеческой ошибки — все это могло сыграть роковую роль в исчезновении семьи Усольцевых. Пока точные причины их пропажи остаются неизвестными, журналистский эксперимент дает пищу для размышлений и подчеркивает важность осторожности и тщательной подготовки при посещении диких мест.
Напомним, Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года. В тот день было необыкновенно жарко для осени. Люди были одеты в легкую летнюю одежду. Но к вечеру погода сильно испортилась.
Подробно о том, как журналисты заблудились можно прочитать в статье — Гиблое место. Журналисты aif.ru нашли то, что могло сбить с пути Усольцевых >
Часть первая — По тайному следу. Расследование журналистов aif.ru: куда пропали Усольцевы >
Часть вторая — Минская петля. Последний маршрут Усольцевых: aif.ru раскрыл новые загадки >
Часть третья — «Взял дочку за руку». Свидетели, видевшие последними Усольцевых, заговорили >