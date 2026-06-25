Стало известно, как Усольцевы могли заблудиться на Кутурчинском Белогорье

Большинство экспертов сходятся во мнении, что маршрут к скале Мальвинка, куда, по последней версии следствия, направлялась семья Усольцевых, является простым и не предполагает возможности заблудиться. Однако журналистское расследование показало, что это не совсем так. Корреспонденты aif.ru Анна Соколова и krsk.aif.ru Татьяна Бахтигозина с сопровождающем красноярцем Сергеем Кузнецовым, отправляясь по стопам Усольцевых, сами столкнулись с трудностями, которые могли привести к трагедии. С ними увязался местный пес Жорик.