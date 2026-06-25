Сирена взвыла в Россошанском районе Воронежской области утром 25 июня

Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области в 6:54 четверга, 25 июня, сообщил губернатор Александр Гусев.
В 5:23 в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА системы оповещения включились в Россошанском районе. Ранее — около часа ночи — тревогу объявили в Богучарском районе.
О сбитии беспилотников над регионом не сообщается. По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 269 украинских БПЛА самолетного типа.
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