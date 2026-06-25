Дайвер погиб во время погружения у бухты Русская на Камчатке

Сегодня днём (по местному времени) группа туристов отправилась в море на яхте. Через час они переоделись в гидрокостюмы, пересели на лодку и начали погружение. Одному из ныряльщиков стало плохо прямо под водой. Его вытащили без сознания и пытались реанимировать на месте. К месту вызвали санавиацию, но мужчина скончался до её прилёта.