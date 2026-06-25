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Сообщница Эпштейна просит отменить её приговор в 20 лет тюрьмы за секс-торговлю

Сообщница Джеффри Эпштейна, младшая дочь британского медиамагната лорда Роберта Максвелла, осуждённая на 20 лет за помощь финансисту в продаже несовершеннолетниъ, подала запрос на пересмотр приговора. Гислейн Максвелл утверждает, что после публикации всех документов по делу появились новые важные доказательства, которые не были учтены.

Источник: Life.ru

По её словам, свидетели давали ложные показания, а адвокаты жертв были предвзяты, что нарушило её права. Согласно рассекреченным 24 июня судебным документам, Максвелл опирается на опубликованные документы по делу Эпштейна, которые, якобы, делают её вердикт «недействительным, небезопасным и несостоятельным».

«Заявительница Гислейн Максвелл, действующая самостоятельно, в соответствии с разделом 2255 статьи 28 свода законов США, почтительно ходатайствует перед настоящим Судом об отмене, аннулировании или исправлении её осуждения и назначенного наказания», — сказано в документе.

Максвелл считает, что это грубая судебная ошибка, и просит отменить приговор.

Ранее прокурор Парижа Лор Бекко заявила о новых эпизодах преступной деятельности Джеффри Эпштейна, выявленных после возобновления расследования во Франции: более 20 человек выступили с заявлениями, а также выявлены ещё десять пострадавших. Сейчас прокуратура опрашивает свидетелей и готовится к допросам подозреваемых.

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