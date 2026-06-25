Следственный Комитет проведет проверку из-за массового отравления оливье в Курске

Пострадавшие употребляли салат оливье и окрошку, приобретённые в одном из местных гастрономов. В составе этих блюд использовались яйца, картофель, колбасные изделия и овощи. Вся подозрительная продукция была изъята из продажи и направлена на лабораторные исследования. Медики провели осмотр заболевших и диагностировали у них сальмонеллёз средней степени тяжести. По предварительным данным, число пострадавших составило 35 человек, среди которых четверо детей.