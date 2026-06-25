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Следственный Комитет проведет проверку из-за массового отравления оливье в Курске

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание начать уголовное производство в связи с массовым отравлением жителей Курска.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание начать уголовное производство в связи с массовым отравлением жителей Курска. Данную информацию распространила пресс-служба ведомства.

Глава СКР потребовал возбудить уголовное дело по факту инцидента, в результате которого пострадали свыше тридцати человек, включая несовершеннолетних. Кроме того, он распорядился регулярно информировать его о результатах расследования.

Пострадавшие употребляли салат оливье и окрошку, приобретённые в одном из местных гастрономов. В составе этих блюд использовались яйца, картофель, колбасные изделия и овощи. Вся подозрительная продукция была изъята из продажи и направлена на лабораторные исследования. Медики провели осмотр заболевших и диагностировали у них сальмонеллёз средней степени тяжести. По предварительным данным, число пострадавших составило 35 человек, среди которых четверо детей.

Россиянам разрешат копить на жилье по новому законодательству.