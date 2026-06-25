В Татарстане объявлена угроза атаки беспилотников

В шести городах республики Татарстан объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в мессенджере «Макс».
Как сообщает пресс-служба МЧС по региону в «Макс», опасность объявлена для Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска, Елабуги, Нижнекамска и Набережных Челнов. Другие детали не уточняются.
Российское Минобороны России сообщило об отражении ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). С вечера 24 июня по утро 25 июня было уничтожено 269 аппаратов самолетного типа. Они были сбиты над множеством регионов России, включая Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Саратовскую, Смоленскую, Ростовскую и Тульскую области, Краснодарский край, Московскую область, Крым, а также над Черным морем.
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