Фейк сработал в Волгограде: мошенники запустили указ № 296 о защите

В рассылке утверждается, что предприятия должны до 1 августа 2026 года создать из сотрудников военизированные отряды защиты, за свой счет купить технические средства и оружие, а участники должны подписать контракты с Минобороны. Документ отправляют с адреса, который имитирует официальную почту пресс-службы.