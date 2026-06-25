Фейк сработал в Волгограде: мошенники запустили указ № 296 о защите

В Волгоградской области распространяется фейковое постановление № 296 от 17 июня 2026 года о мерах по усилению противовоздушной и противодроновой защиты.
Волгоградцы получают письма с поддельным документом якобы от имени подразделения администрации, — об этом собщает канал «Война с фейками. Волгоградская область».
В рассылке утверждается, что предприятия должны до 1 августа 2026 года создать из сотрудников военизированные отряды защиты, за свой счет купить технические средства и оружие, а участники должны подписать контракты с Минобороны. Документ отправляют с адреса, который имитирует официальную почту пресс-службы.
Представители администрации региона сообщили: «Постановление — фейк. Рассылка идет с поддельного адреса, имитирующего официальную почту пресс-службы. К органам власти он не имеет никакого отношения».
Волгоградцам рекомендуют проверять такие сообщения только по официальным государственным ресурсам. Нормативные акты проходят регистрацию и размещаются на проверенных площадках.
Ранее сообщалось, что мошенники нашли новые схемы обмана доверчивых россиян.