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Фейк сработал в Волгограде: мошенники запустили указ № 296 о защите

В ложном документе говорится о закупке оружия предприятиями.

В Волгоградской области распространяется фейковое постановление № 296 от 17 июня 2026 года о мерах по усилению противовоздушной и противодроновой защиты.

Волгоградцы получают письма с поддельным документом якобы от имени подразделения администрации, — об этом собщает канал «Война с фейками. Волгоградская область».

В рассылке утверждается, что предприятия должны до 1 августа 2026 года создать из сотрудников военизированные отряды защиты, за свой счет купить технические средства и оружие, а участники должны подписать контракты с Минобороны. Документ отправляют с адреса, который имитирует официальную почту пресс-службы.

Представители администрации региона сообщили: «Постановление — фейк. Рассылка идет с поддельного адреса, имитирующего официальную почту пресс-службы. К органам власти он не имеет никакого отношения».

Волгоградцам рекомендуют проверять такие сообщения только по официальным государственным ресурсам. Нормативные акты проходят регистрацию и размещаются на проверенных площадках.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли новые схемы обмана доверчивых россиян.