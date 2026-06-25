Трое детей на электросамокатах пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде

Второе ДТП случилось в тот же день в Приокском районе — на улице Академика Сахарова примерно в 18:30. Столкнулись 36‑летний мужчина и 9‑летний мальчик, оба управляли электросамокатами. В результате столкновения травмы получил ребёнок, его доставили в медицинское учреждение.