Трое детей на электросамокатах пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в период с 23 по 24 июня зафиксированы три дорожных происшествия с участием детей на электросамокатах. Об этом проинформировали в региональном управлении ГИБДД.
Первый инцидент произошёл 23 июня в Автозаводском районе: на улице Дворовой около полудня (в 12:20) водитель автомобиля BMW (мужчина 54 лет) совершил наезд на 10‑летнего ребёнка, передвигавшегося на самокате. Авария случилась на пешеходном переходе без светофора. Пострадавшего оперативно госпитализировали в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу.
Второе ДТП случилось в тот же день в Приокском районе — на улице Академика Сахарова примерно в 18:30. Столкнулись 36‑летний мужчина и 9‑летний мальчик, оба управляли электросамокатами. В результате столкновения травмы получил ребёнок, его доставили в медицинское учреждение.
Третья авария произошла 24 июня на Автозаводе: на проспекте Ильича 63‑летний водитель Opel сбил 15‑летнего подростка на самокате. Как и в первом случае, ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. Подростка также направили на лечение в НОДКБ.
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