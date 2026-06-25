Спасатели из других стран прибудут в Венесуэлу в ближайшие часы

Иностранные спасатели приедут в Венесуэлу в ближайшее время. Об этом сообщила уполномоченный президент республики Делси Родригес.
«В ближайшие часы в Венесуэлу прибудут международные спасательные команды из разных стран, которые уже связались с национальным правительством, чтобы присоединиться к поисковым работам», — сказала она.
Вечером 24 июня Венесуэла столкнулась с двумя мощными землетрясениями — магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие с интервалом всего в 39 секунд. В столице, Каракасе, зафиксированы обрушения и значительные повреждения жилых домов. Главный аэропорт страны, Майкетия имени Симона Боливара, также пострадал: обрушилась часть кровли терминала, что привело к полной отмене авиасообщения. В связи с произошедшим в Венесуэле объявлено чрезвычайное положение. Пока нет официальной информации о жертвах и пострадавших, однако Геологическая служба США прогнозирует, что число погибших может достичь от 10 до 100 тысяч человек.
Ранее россиянка, проживающая в Венесуэле, рассказала о землетрясении в Каракасе.
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