Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели из других стран прибудут в Венесуэлу в ближайшие часы

Иностранные спасатели приедут в Венесуэлу в ближайшее время.

Иностранные спасатели приедут в Венесуэлу в ближайшее время. Об этом сообщила уполномоченный президент республики Делси Родригес.

«В ближайшие часы в Венесуэлу прибудут международные спасательные команды из разных стран, которые уже связались с национальным правительством, чтобы присоединиться к поисковым работам», — сказала она.

Вечером 24 июня Венесуэла столкнулась с двумя мощными землетрясениями — магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие с интервалом всего в 39 секунд. В столице, Каракасе, зафиксированы обрушения и значительные повреждения жилых домов. Главный аэропорт страны, Майкетия имени Симона Боливара, также пострадал: обрушилась часть кровли терминала, что привело к полной отмене авиасообщения. В связи с произошедшим в Венесуэле объявлено чрезвычайное положение. Пока нет официальной информации о жертвах и пострадавших, однако Геологическая служба США прогнозирует, что число погибших может достичь от 10 до 100 тысяч человек.

Ранее россиянка, проживающая в Венесуэле, рассказала о землетрясении в Каракасе.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше