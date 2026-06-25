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Подростки угнали «семерку» в Волгограде, чтобы сдать на металлолом

Парни 17 и 18 лет взломали ВАЗ-2107 и хотели выручить деньги на личные нужды.

Источник: Комсомольская правда

В Краснооктябрьском районе Волгограда задержали двоих парней, которые угнали старую «семерку», чтобы сдать ее в металлолом. В полицию 3 июня обратился 29-летний владелец автомобиля. Он рассказал, что ночью неизвестные украли его ВАЗ-2107, припаркованный возле дома. Ущерб мужчина оценил в 60 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след похитителей. Ими оказались молодые люди 17 и 18 лет. Как выяснили следователи, парни взломали замок двери, замкнули провода зажигания и уехали на чужой машине. Автомобиль они планировали сдать в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратить на себя.

Теперь на подростков завели уголовное дело за кражу. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос о мере пресечения.