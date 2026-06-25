Подростки угнали «семерку» в Волгограде, чтобы сдать на металлолом

В Краснооктябрьском районе Волгограда задержали двоих парней, которые угнали старую «семерку», чтобы сдать ее в металлолом. В полицию 3 июня обратился 29-летний владелец автомобиля. Он рассказал, что ночью неизвестные украли его ВАЗ-2107, припаркованный возле дома. Ущерб мужчина оценил в 60 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.