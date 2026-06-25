Суд оштрафовал мошенника за обман ветерана СВО в Нижнем Новгороде

Приокский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор местному жителю Максиму Мельневу. Его признали виновным в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде.
Судом установлено, что в августе 2024 года обвиняемый заключил от лица компании ООО «Модуликс» договор на строительство модульного дома с ветераном боевых действий, участником СВО и его супругой. Мельнев получил от потерпевших на свой личный счет более 550 тысяч рублей, однако в кассу организации их так и не внес, а обязательства по постройке выполнять не планировал.
В ходе судебного заседания подсудимый свою вину не признал, но причиненный материальный ущерб возместил в полном объеме. Суд назначил Мельневу наказание в виде штрафа, сумма которого с учетом смягчающих обстоятельств составила 330 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
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