Суд оштрафовал мошенника за обман ветерана СВО в Нижнем Новгороде

Судом установлено, что в августе 2024 года обвиняемый заключил от лица компании ООО «Модуликс» договор на строительство модульного дома с ветераном боевых действий, участником СВО и его супругой. Мельнев получил от потерпевших на свой личный счет более 550 тысяч рублей, однако в кассу организации их так и не внес, а обязательства по постройке выполнять не планировал.