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Аксенов: Два человека, в том числе ребенок, погибли в Крыму от атак ВСУ

Два человека, в том числе ребенок, погибли в Крыму в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Два человека, в том числе ребенок, погибли в Крыму в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

— В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали. Это большое горе, — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов подчеркнул, что власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку родным и близким погибших.

Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 269 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. В частности, дроны сбивали над территорией Крыма и акваторией Черного моря.

Кроме того, 22 июня глава Крыма сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров.

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