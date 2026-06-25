Не могла сама сбежать от пожара: женщину вынесли из квартиры, где загорелся балкон

На улице Гагарина в Челябинске загорелись вещи на балконе третьего этажа. Огонь разошелся не на шутку. Но хозяйка квартиры не могла выбраться наружу, потому что она не ходит.
Поэтому сотрудники МЧС при помощи спаскомплекта эвакуировали пожилую женщину и передали ее в скорую помощь. Также на улицу вывели 10 человек, двое из которых дети.
Огонь потушили, когда он захватил 10 квадратных метров. Над этим работали 9 человек и 3 единицы техники.
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