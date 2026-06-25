Стало известно, пострадали ли россияне при землетрясении в Венесуэле

Пока нет сведений, пострадали ли российские туристы в результате мощного землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«На данный момент информации о пострадавших организованных туристах из России нет», — говорится в публикации в Telegram-канале.
По данным АТОР, сильнее всего пострадала столица Венесуэлы — Каракас. На данный момент там отсутствуют организованные российские туристы. Тем не менее, в городе могут находиться путешественники, прибывшие самостоятельно, а также россияне, постоянно проживающие в Венесуэле.
В организации заявили, что туристы из России чаще всего едут на остров Маргарита. Там также были подземные толчки, но инфраструктура почти не пострадала.
Вечером 24 июня Венесуэла столкнулась с двумя мощными землетрясениями — магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие с интервалом всего в 39 секунд. В столице, Каракасе, зафиксированы обрушения и значительные повреждения жилых домов. Главный аэропорт страны, Майкетия имени Симона Боливара, также пострадал: обрушилась часть кровли терминала, что привело к полной отмене авиасообщения. В связи с произошедшим в Венесуэле объявлено чрезвычайное положение. Пока нет официальной информации о жертвах и пострадавших, однако Геологическая служба США прогнозирует, что число погибших может достичь от 10 до 100 тысяч человек.
Ранее россиянка, проживающая в Венесуэле, рассказала о землетрясении в Каракасе.
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