Дайвер погиб при погружении в районе бухты Русской на Камчатке

Дайвер погиб во время погружения в бухте Русской на Камчатке, причины произошедшего устанавливаются. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в Минздраве Камчатского края.
— Причины произошедшего устанавливаются. В настоящий момент решается вопрос об эвакуации тела погибшего мужчины из района бухты Русской, — говорится в публикации в мессенджере МАКС.
Уточняется, что мужчине стало плохо во время погружения.
Спасатели обнаружили тела четырех итальянских дайверов, которые погибли во время исследования подводных пещер на Мальдивах. Тела погибших нашли на глубине около 60 метров в «третьей секции грота, который называют “пещерой акул”.
Спасатели нашли мертвым восьмилетнего мальчика, которого тысячи волонтеров почти 1,5 недели искали в реке Сунже. Как история поисков восьмилетнего мальчика потрясла всю Ингушетию — в материале «Вечерней Москвы».