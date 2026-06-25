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В Крыму при атаке ВСУ погибли два человека, включая ребенка

Глава Крыма Аксенов рассказал об очередном ударе ВСУ по республике.

Источник: Комсомольская правда

Боевики Вооруженных сил Украины вновь атаковали Крым. В результате ЧП погибли два мирных жителя, включая ребенка. Есть и пострадавшие. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Сергей Аксенов.

По его словам, под удар врагов попало село Денисовка Симферопольского района. Также пострадал Красногвардейский район.

«В результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали. Это большое горе. Власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку», — написал политик.

Аксенов принес слова соболезнования родственникам умерших.

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