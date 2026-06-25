Аксенов: два человека погибли при ночной атаке на Крым

В результате ночных ударов по территории Крыма погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое мирных жителей получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По словам руководителя региона, атакам подверглись село Денисовка Симферопольского района и Красногвардейский район полуострова.
Сергей Аксенов выразил глубокие соболезнования семьям погибших, назвав произошедшее большим горем, и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он заверил, что власти республики окажут пострадавшим и их близким всю необходимую помощь и поддержку.