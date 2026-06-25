Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аксенов: два человека погибли при ночной атаке на Крым

Ночные удары по территории Крыма унесли жизни двух мирных жителей, среди которых оказался ребенок. Атакам подверглись село Денисовка и Красногвардейский район. Власти республики уже заявили о готовности оказать всю необходимую помощь семьям погибших и раненым.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате ночных ударов по территории Крыма погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое мирных жителей получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По словам руководителя региона, атакам подверглись село Денисовка Симферопольского района и Красногвардейский район полуострова.

Сергей Аксенов выразил глубокие соболезнования семьям погибших, назвав произошедшее большим горем, и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он заверил, что власти республики окажут пострадавшим и их близким всю необходимую помощь и поддержку.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше