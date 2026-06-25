В Пермском крае объявили режим Беспилотной опасности

Сегодня утром, в 11.16 на территории Пермского края объявили режим. «Беспилотная опасность». Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
Напомним, что при сигнале опасности рекомендуется:
— находясь в здании, спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, не используя лифт; — дома укрыться в помещении без окон или в подвале, закрыть окна и шторы, заранее подготовить воду, еду, лекарства, фонарик и документы; — на улице — как можно быстрее зайти в ближайшее здание или подземный переход, избегая открытых пространств; — внимательно следить за сообщениями экстренных служб.
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