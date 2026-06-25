Дайвер погиб в районе бухты Русской на Камчатке

Ведомство уточняет, что ему стало плохо после погружения и он потерял сознание. По данным Telegram-канала Shot, мужчина вышел в море на яхте вместе с группой туристов. Кроме него под воду опустились еще несколько человек, которые позднее смогли вытащить его наверх.