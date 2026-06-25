Дайвер погиб в районе бухты Русской на Камчатке

Мужчина-дайвер погиб неподалеку от бухты Русской в районе Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Камчатского края.
Ведомство уточняет, что ему стало плохо после погружения и он потерял сознание. По данным Telegram-канала Shot, мужчина вышел в море на яхте вместе с группой туристов. Кроме него под воду опустились еще несколько человек, которые позднее смогли вытащить его наверх.
К месту направился борт санавиации, однако оказать помощь во время медики не успели. Сейчас решается вопрос об эвакуации тела.
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