СМИ: дайвер скончался при погружении в бухте Русская на Камчатке

На Камчатке трагически погиб участник туристической группы во время погружения в море. Инцидент произошел сегодня днем в районе бухты Русская, примерно в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, группа отдыхающих вышла в акваторию на яхте. Спустя некоторое время туристы надели гидрокостюмы, пересели на лодку и начали погружение. Во время нахождения под водой одному из мужчин внезапно стало плохо.
Спутники оперативно подняли дайвера, находившегося уже без сознания, на борт и попытались оказать ему первую помощь самостоятельно. К месту происшествия незамедлительно направился борт санитарной авиации, однако спасти мужчину не удалось — он скончался до прибытия медиков.