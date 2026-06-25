Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: дайвер скончался при погружении в бухте Русская на Камчатке

В 70 километрах от Петропавловска-Камчатского зафиксирован несчастный случай с туристом-дайвером. Во время погружения в море одному из участников группы стало плохо, его подняли на борт без сознания.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На Камчатке трагически погиб участник туристической группы во время погружения в море. Инцидент произошел сегодня днем в районе бухты Русская, примерно в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, группа отдыхающих вышла в акваторию на яхте. Спустя некоторое время туристы надели гидрокостюмы, пересели на лодку и начали погружение. Во время нахождения под водой одному из мужчин внезапно стало плохо.

Спутники оперативно подняли дайвера, находившегося уже без сознания, на борт и попытались оказать ему первую помощь самостоятельно. К месту происшествия незамедлительно направился борт санитарной авиации, однако спасти мужчину не удалось — он скончался до прибытия медиков.