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В Пермском крае объявили режим «Беспилотная опасность» 25 июня

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.

На территории Пермского края ввели режим «Беспилотная опасность» днём 25 июня, сообщает Министерство территориальной безопасности региона.

В министерстве заявили, что все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Граждан просят сохранять бдительность, следить за официальной информацией и не поддаваться панике.

Режим «Беспилотная опасность» также объявлен на территории соседних Свердловской области и Удмуртской Республики.

Напомним, 23 июня в Пермском крае вводили режим «Ракетная опасность» и план «Ковёр».

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