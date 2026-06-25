В Пермском крае объявили режим «Беспилотная опасность» 25 июня

На территории Пермского края ввели режим «Беспилотная опасность» днём 25 июня, сообщает Министерство территориальной безопасности региона.
В министерстве заявили, что все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Граждан просят сохранять бдительность, следить за официальной информацией и не поддаваться панике.
Режим «Беспилотная опасность» также объявлен на территории соседних Свердловской области и Удмуртской Республики.
Напомним, 23 июня в Пермском крае вводили режим «Ракетная опасность» и план «Ковёр».
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