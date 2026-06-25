США направляют в Венесуэлу спасателей, медиков и гуманитарную помощь

В пострадавшую от землетрясения Венесуэлу отправляются поисково-спасательные отряды, медики и гуманитарная помощь по поручению президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«По указанию президента Трампа Госдепартамент немедленно направляет в Венесуэлу поисково-спасательные отрялы, медицинские ресурсы и гуманитарную помощь», — написал он в соцсети X.
Рубио выразил соболезнования жителям Венесуэлы, отметив, что США поддерживают их в это трудное время.
Вечером 24 июня Венесуэла столкнулась с двумя мощными землетрясениями — магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие с интервалом всего в 39 секунд. В столице, Каракасе, зафиксированы обрушения и значительные повреждения жилых домов. Главный аэропорт страны, Майкетия имени Симона Боливара, также пострадал: обрушилась часть кровли терминала, что привело к полной отмене авиасообщения. В связи с произошедшим в Венесуэле объявлено чрезвычайное положение. Пока нет официальной информации о жертвах и пострадавших, однако Геологическая служба США прогнозирует, что число погибших может достичь от 10 до 100 тысяч человек.
Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что спасатели из других стран прибудут в ближайшие часы.
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