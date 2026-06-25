ФСБ задержала жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в здании суда

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Мариуполя, который пытался совершить теракт в здании одного из районных судов Донецльной Народной Республики. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным спецслужбы, гражданин РФ установил контакт с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram. Действуя по указанию куратора, мужчина извлек из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство.
Злоумышленник прибыл к административному зданию суда, однако был задержан оперативниками ФСБ непосредственно на месте планируемого преступления. В отношении задержанного проводятся следственные действия.