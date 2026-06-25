В Свердловской области объявили режим «Беспилотная опасность» 25 июня

На территории Свердловской области ввели режим «Беспилотная опасность» днём 25 июня, сообщил губернатор Денис Паслер.
«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность», — заявил Денис Паслер.
Губернатор добавил, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.
«Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников», — напомнил Денис Паслер.
Последний раз режим «Беспилотная опасность» в Свердловской области вводили 20 июня.