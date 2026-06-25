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В Свердловской области объявили режим «Беспилотная опасность» 25 июня

В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

На территории Свердловской области ввели режим «Беспилотная опасность» днём 25 июня, сообщил губернатор Денис Паслер.

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность», — заявил Денис Паслер.

Губернатор добавил, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

«Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников», — напомнил Денис Паслер.

Последний раз режим «Беспилотная опасность» в Свердловской области вводили 20 июня.