ФСБ задержала жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в здании суда в ДНР

Жителя Мариуполя задержали при попытке совершить теракт в здании суда в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в ФСБ.
Уточняется, что мужчину завербовали представители украинских спецслужб в интернете. Куратор поручил ему изъять из тайника самодельное взрывное устройство, которое он должен был взорвать в здании одного из районных судов.
Возбуждены уголовные дела, мужчину поместили под стражу, передает Интерфакс.
До этого ФСБ совместно с СК предотвратили подготовку теракта против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Были задержаны две женщины, которые по заданию украинских кураторов должны были доставить взрывные устройства к одному из силовых объектов.
Оперативники также задержали двух человек, которые готовили подрыв поезда с горюче-смазочными материалами в Московской области по заданию украинских спецслужб. Злоумышленники дали признательные показания.