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ФСБ задержала жителя Мариуполя при попытке теракта в здании суда ДНР

Житель Мариуполя через мессенджер планировал теракт в здании одного из районных судов ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Житель Мариуполя задержан при попытке совершить теракт в здании одного из районных судов Донецкой Народной Республики по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Как уточняют в ведомстве, местный житель через один из мессенджеров установил контакт с представителем украинских спецслужб. По его указанию он изъял из тайника СВУ, которое должен был привести в действие в административном здании районного суда.