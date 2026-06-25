ФСБ задержала жителя Мариуполя при попытке теракта в здании суда ДНР

Житель Мариуполя задержан при попытке совершить теракт в здании одного из районных судов Донецкой Народной Республики по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Как уточняют в ведомстве, местный житель через один из мессенджеров установил контакт с представителем украинских спецслужб. По его указанию он изъял из тайника СВУ, которое должен был привести в действие в административном здании районного суда.