17-летняя девушка без прав перевернулась на чужой машине под Красноярском

Как рассказали в ведомстве, 17-летняя девушка, не имея прав, взяла без спроса ключи от автомобиля «Тойота», принадлежащего её тёте, и отправилась кататься с подругой. В пути она не справилась с управлением — машина перевернулась. Водитель получила травмы и была госпитализирована.