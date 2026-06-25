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17-летняя девушка без прав перевернулась на чужой машине под Красноярском

Подросток воспользовалась ключами без разрешения владелицы авто.

В Богучанском округе подросток без прав попала в ДТП на чужой машине. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Красноярскому краю.

Как рассказали в ведомстве, 17-летняя девушка, не имея прав, взяла без спроса ключи от автомобиля «Тойота», принадлежащего её тёте, и отправилась кататься с подругой. В пути она не справилась с управлением — машина перевернулась. Водитель получила травмы и была госпитализирована.

Полиция установила, что подросток воспользовалась ключами без разрешения владелицы. На родственницу составлен административный протокол за передачу управления лицу без прав — ей грозит штраф 30 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что Красноярский край вошёл в топ-5 регионов по «тотальным» ДТП.