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В ДНР задержали жителя Мариуполя по подозрению в подготовке теракта в суде

Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя. Его подозревают в попытке совершить теракт в здании одного из районных судов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя. Его подозревают в попытке совершить теракт в здании одного из районных судов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

По данным ФСБ, мужчина должен был выполнить задание представителя украинских спецслужб, с которым связался через Telegram. Для совершения теракта, утверждают в ведомстве, он изъял из тайника самодельное взрывное устройство. Его успели задержать возле здания суда до подрыва.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 (госизмена), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению теракта), ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК. Его заключили под стражу.