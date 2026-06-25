В ДНР задержали жителя Мариуполя по подозрению в подготовке теракта в суде

По данным ФСБ, мужчина должен был выполнить задание представителя украинских спецслужб, с которым связался через Telegram. Для совершения теракта, утверждают в ведомстве, он изъял из тайника самодельное взрывное устройство. Его успели задержать возле здания суда до подрыва.