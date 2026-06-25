Крымчанка получила срок за призыв разрушить Крымский мост

«Подсудимая, находясь по месту жительства в Алуште, под публикациями в сети, в том числе о временном закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги, разместила комментарии, в которых призвала к совершению террористического акта — разрушению Крымского моста, как объекта критически важной инфраструктуры Российской Федерации», — говорится в релизе.