Крымчанка получила срок за призыв разрушить Крымский мост

«Подсудимая, находясь по месту жительства в Алуште, под публикациями в сети, в том числе о временном закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги, разместила комментарии, в которых призвала к совершению террористического акта — разрушению Крымского моста, как объекта критически важной инфраструктуры Российской Федерации», — говорится в релизе.
По решению суда женщина приговорена к 5 годам и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, добавили в пресс-службе.
Ранее 67-летний житель Севастополя в соцсетях призывал совершать теракты на территории города. Теперь мужчине грозит до семи лет заключения.
В начале июня житель Калужской области был осужден на семь лет колонии за призывы разрушить Крымский мост и публичное оправдание ракетного удара ВСУ по объекту военно-морского флота России.