Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанка получила срок за призыв разрушить Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. За призывы разрушить Крымский мост суд приговорил жительницу Алушты к пяти с половиной годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Источник: РИА "Новости"

«Подсудимая, находясь по месту жительства в Алуште, под публикациями в сети, в том числе о временном закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги, разместила комментарии, в которых призвала к совершению террористического акта — разрушению Крымского моста, как объекта критически важной инфраструктуры Российской Федерации», — говорится в релизе.

По решению суда женщина приговорена к 5 годам и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, добавили в пресс-службе.

Ранее 67-летний житель Севастополя в соцсетях призывал совершать теракты на территории города. Теперь мужчине грозит до семи лет заключения.

В начале июня житель Калужской области был осужден на семь лет колонии за призывы разрушить Крымский мост и публичное оправдание ракетного удара ВСУ по объекту военно-морского флота России.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше