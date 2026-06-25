23-летний парень и 15-летняя девушка сгорели в машине под Брянском при ударе ВСУ

По его словам, дрон-камикадзе ударил по гражданскому автомобилю рядом с селом Соловы Стародубского района.
«Два человека погибли, четверо ранено», — пишет глава региона в Телеграме.
Погибшие — 23-летний водитель и 15-летняя пассажирка автомобиля, машина полностью сгорела. Также сообщается о пострадавших в нескольких населённых пунктах региона. В посёлке Десятуха и Погаре раненые были доставлены в больницы, ещё двое получили осколочные ранения в посёлке Вишнёвый.
За ночь российские средства ПВО сбили и перехватили 269 украинских дронов самолётного типа. Атаки зафиксированы в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областях. БПЛА сбили также над Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом. Ночной налёт дронов ВСУ на полуостров унёс жизнь ребёнка и взрослого.
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