Уголовное дело возбудили после драки четырех мужчин в московском метро

— В результате драки один из гостей столицы от полученного удара кулаком упал на пол и получил травму головы. Бригадой скорой помощи пострадавший был доставлен в медицинскую организацию в тяжелом состоянии. Дознавателем отдела дознания УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.