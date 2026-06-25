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Уголовное дело возбудили после драки четырех мужчин в московском метро

Москвич и трое мужчин, приехавших из Смоленской области, подрались в вестибюле станции московского метро. В отношении жителя столицы возбудили уголовное дело. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Москвич и трое мужчин, приехавших из Смоленской области, подрались в вестибюле станции московского метро. В отношении жителя столицы возбудили уголовное дело. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В результате драки один из гостей столицы от полученного удара кулаком упал на пол и получил травму головы. Бригадой скорой помощи пострадавший был доставлен в медицинскую организацию в тяжелом состоянии. Дознавателем отдела дознания УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

По оценкам врачей, здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред. В отношении всех участников драки составили административные протоколы. Москвича, ставшего фигурантом уголовного дела, отпустили под подписку о невыезде.

Ранее трое мужчин избили жителя столицы на станции метро «Площадь революции». Подозреваемых задержали и возбудили уголовное дело. Двоих фигурантов заключили под стражу, а третьему избрали запрет определенных действий.

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