ФСБ предотвратило теракт в здании суда в ДНР

Представители Федеральной службы безопасности пресекли попытку подготовки теракта в судебном учреждении, задержав подозреваемого — жителя Мариуполя. Соответствующая информация была распространена представителями ведомства.
Согласно материалам дела, задержанный, являющийся гражданином России, установил контакт через мессенджер с агентом украинских спецслужб. Получив от него инструкции, мужчина извлек из заранее оборудованного тайника взрывное устройство кустарного производства. Планировалось, что это устройство будет приведено в действие на территории одного из районных судов в Донецкой Народной Республике.
Подозреваемый прибыл к назначенному месту, где был немедленно задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело по фактам государственной измены, подготовки к террористическому акту, а также незаконного хранения и оборота взрывчатых веществ или средств взрывного характера.
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