ФСБ предотвратило теракт в здании суда в ДНР

Согласно материалам дела, задержанный, являющийся гражданином России, установил контакт через мессенджер с агентом украинских спецслужб. Получив от него инструкции, мужчина извлек из заранее оборудованного тайника взрывное устройство кустарного производства. Планировалось, что это устройство будет приведено в действие на территории одного из районных судов в Донецкой Народной Республике.