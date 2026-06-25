Россиянин с бомбой пришёл взрывать здание суда в Мариуполе — ему дали приказ с Украины

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории ДНР. Установлено, что житель города Мариуполя посредством мессенджера Telegram установил контакт с представителем украинских спецслужб, и действуя по его указанию, изъял из ранее подготовленного тайника СВУ которое должен был привести в действие в административном здании одного из районных городских судов», — говорится в сообщении ФСБ.