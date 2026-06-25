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Мужчина и девочка-подросток погибли при атаке дронов ВСУ в Брянской области

В Брянской области дрон ВСУ атаковал автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали Брянскую область. В результате атак с применением беспилотников погибли два человека, еще четверо получили ранения. Об этом в четверг сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль у села Солова Стародубского района. Погибли 23-летний водитель и 15-летняя девушка, находившаяся в машине. Автомобиль полностью сгорел.

В поселке Десятуха также был ранен мужчина. Еще двое — мужчина и женщина — получили осколочные ранения в поселке Вишневый Климовского района. Пострадавшие госпитализированы.

ВСУ также нанесли удар по Крыму. В результате атаки погибли два мирных жителя, в том числе ребенок. Есть раненые, сообщил в четверг глава региона Сергей Аксенов. Всего в ночь на 25 июня ВСУ предприняли попытку атаковать 13 регионов России и акваторию Черного моря. Как сообщило Минобороны РФ, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 269 БПЛА.

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