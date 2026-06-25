Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли и четверо пострадали при ударах дронов ВСУ в Брянской области

В Брянской области при атаке украинских беспилотников погибли два человека, в том числе 15-летняя девушка. Дрон-камикадзе уничтожил гражданский автомобиль в Стародубском районе. Еще четыре человека получили ранения в результате обстрелов других населенных пунктов региона.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Брянской области при ударах украинских беспилотников погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.

Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль около села Солова Стародубского района. В результате взрыва машина полностью сгорела, погибли 23-летний водитель и находившаяся в салоне 15-летняя девушка.

Еще четыре человека пострадали при обстрелах других населенных пунктов региона:

В поселке Десятуха ранение получил мужчина, ему оперативно оказали медицинскую помощь на месте.

В поселке Вишневый Климовского района осколочные ранения получили мужчина и женщина, оба госпитализированы.

В поселке Погар в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль был ранен мужчина, его также доставили в больницу.