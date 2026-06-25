Два человека погибли и четверо пострадали при ударах дронов ВСУ в Брянской области

В Брянской области при ударах украинских беспилотников погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.
Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль около села Солова Стародубского района. В результате взрыва машина полностью сгорела, погибли 23-летний водитель и находившаяся в салоне 15-летняя девушка.
Еще четыре человека пострадали при обстрелах других населенных пунктов региона:
В поселке Десятуха ранение получил мужчина, ему оперативно оказали медицинскую помощь на месте.
В поселке Вишневый Климовского района осколочные ранения получили мужчина и женщина, оба госпитализированы.
В поселке Погар в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль был ранен мужчина, его также доставили в больницу.