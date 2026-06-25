Два человека погибли и четверо пострадали при ударах дронов ВСУ в Брянской области

В Брянской области при атаке украинских беспилотников погибли два человека, в том числе 15-летняя девушка. Дрон-камикадзе уничтожил гражданский автомобиль в Стародубском районе. Еще четыре человека получили ранения в результате обстрелов других населенных пунктов региона.